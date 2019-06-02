ЧП из-за урагана на Kozak Fest: появилась жертва и пострадавшие

Из-за урагана, который обвалил крышу сцены этно-рок-фестиваля Kozak Fest на Днепропетровщине, один человек погиб и еще двое пострадали.

Так, погибшим является посетитель мероприятия 1971 года рождения, передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные ГСЧС в Днепропетровской области.

Что касается пострадавших, то это — женщина 1967 года рождения (получила перелом ноги и госпитализирована) и мужчина 1978 года рождения (перелом ступни).

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", — рассказали спасатели. Также известно, что в связи с чрезвычайными погодными условиями Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня.

Kozak Fest "24 канал"

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на 2 июня, отменены. Всю ночь команда Kozak Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", — говорится в сообщении на странице организаторов фестиваля в Facebook.

Также они выразили благодарность сотрудникам полиции, полка "Днепр-1" и ГСЧС за "четкую и слаженную работу".

"Мы приносим извинения гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться настоящей качественной украинской музыкой. Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", — добавили организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который с 31 мая по 2 июня проходит в Днепропетровской области, обвалилась крыша сцены. ЧП произошло из-за сильного дождя и урагана.

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