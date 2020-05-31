В Иране, по данным СМИ, решили отправить самописцы в Францию

Спустя почти пять месяцев Украина так и не получила бортовые самописцы сбитого ракетами самолета

В катастрофе украинского Boeing 737 под Тегераном погибли 167 человек, в том числе 11 украинцев. Трагедия произошла 8 января

После решения Тегерана не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ стало известно, что Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Ирана Манучехра Моради.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатичный источник. Посла пригласили в МИД еще до появления информации об отказе отдавать ящики, но они также будут предметом обсуждения.

Крушение самолета МАУ ISNA

По словам источника, Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами крушения.

"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что Иран должен безотлагательно обеспечить надлежащую расшифровку записей бортовых самописцев.

В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся честного расследования катастрофы.

Собеседник сказал, что с посолом Ирана "планируется непростой разговор".

"Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связана именно с вызовом посла Ирана в МИД", – добавил дипломат.

Напомним, иранское издание ISNA заявило, что Тегеран решил не передавать Украине самописцы из-за задержки ответа от украинской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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