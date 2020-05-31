После решения Тегерана не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ стало известно, что Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Ирана Манучехра Моради.
Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатичный источник. Посла пригласили в МИД еще до появления информации об отказе отдавать ящики, но они также будут предметом обсуждения.
Крушение самолета МАУ
ISNA
По словам источника, Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами крушения.
"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков", – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что Иран должен безотлагательно обеспечить надлежащую расшифровку записей бортовых самописцев.
В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся честного расследования катастрофы.
Собеседник сказал, что с посолом Ирана "планируется непростой разговор".
"Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связана именно с вызовом посла Ирана в МИД", – добавил дипломат.
Напомним, иранское издание ISNA заявило, что Тегеран решил не передавать Украине самописцы из-за задержки ответа от украинской стороны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
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