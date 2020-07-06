'Черные ящики' еще в Иране: стало известно о судьбе дела самолета МАУ

Иран пообещал Украине отправить "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета МАУ на расшифровку во Францию 20 июля.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, французская сторона согласилась привлечь к процессу двух украинских экспертов.

"Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию", – сказал он .

По словам дипломата, стороны, которые получили убытки вследствие катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности, компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получения компенсации "Украинским авиалиниям", уточнил Енин.

Он рассказал, когда будет обсуждаться вопрос компенсации родственникам погибших украинцев.

"На данном этапе еще не закончено техническое расследование. Если оно подтвердит факт незаконного вмешательства, можно будет переходить ко второй фазе переговорного процесса и более предметно обсуждать уровень компенсации. Говорить о чем-то еще рано", – сказал он.

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