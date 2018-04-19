Экс-регионал собрался воевать на Донбасс: ему пообещали прицельный выстрел

Если экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник решит воевать против украинской армии на стороне "Л/ДНР", украинские бойцы встретят его прицельным выстрелом.

"Во-первых, он не пойдет, а даже если пойдет в военкомат, на передовую он не выйдет. А то, что он заявляет, что пойдет, ну мало ли кто, что говорит для пиара", – сказал в комментарии "Обозревателю" бывший командир пятой роты полка "Днепр-1" Владимир Шилов.

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На вопрос, если экс-регионал таки решится выйти на войну, как его встретят украинские военные, экс-комбат ответил: "Встретят, лучше всего, знаете, через оптический прицел и прицельный выстрел. Вот и все".

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Верховной Раде подготовили список из 25 граждан Италии, которые воевали против Украины на Донбассе.