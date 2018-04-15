Час "Х" настал: блогер рассказала, почему "Л/ДНР" конец

В связи с обострившейся ситуацией в мире, в частности, санкциями Запада против России, террористические "ЛНР" и "ДНР" ожидает распад.

Об этом идет речь в блоге на "Обозревателе" писательницы и юриста Елены Степовой, которая отметила, что для оккупантов уже настал час "Х".

"Экономика России, подорванная коррупцией и затратами на финансирование псевдообразований, оплату войн, дала сбой. Мы этот сбой вряд ли серьезно ощутим. Скорее, посмотрим, как зрители со стороны. А вот крымнашисты и путинвведисты Донбасса ощутят на себе все прелести русской, удушающей триколорадной пуповины. Россия будет умирать долго и в муках. И Лугандония вместе с ней", - уверена блогерша.

Она добавила, что жители ОРДЛО серьезно обеспокоены падением рубля, поскольку все выплаты в "республиках" зависят от бюджета и банка РФ.

"Не скажется падение рубля на тех людях, кто имеет отношение к "власти" ОРДЛО. Они давно держат все наворованное в долларах и евро. Фубль и руководство России особо не уважает. Не зря все миллиарды путино-сурково-лаврово-гундяевых хранятся в ненавистных им гей-Европе, Америке, Германии и Швейцарии", - отметила писательница.

"А вот обыватель-"наварас" окажется в глубоком ауте. Финансовом. Моральном. И это в дни полного победобесия. Понятное дело, что просроченная гуманитарка какое-то время еще будет поступать в ОРДЛО. Выплаты армии, думаю тоже. Россияне потерпят, а вот людей с оружием лучше не злить. Для людей с оружием Россия придумает пропагандистские пугалки и марш-броски "на Берлин", Мариуполь, больше похожие на утилизацию", - добавила Степовая.

Как писал "Обозреватель", главарям "Л/ДНР" предрекли печальный конец.