Арестовывал майдановцев: ГБР передало в суд обвинительный акт против экс-судьи

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против экс-судьи Днепровского районного суда Киева.

Бывшего служителя фемиды обвиняют в том, что в феврале 2014 года он незаконно выносил решения об избрании меры пресечения участникам Революции Достоинства, сообщается на сайте ГБР.

"Экс-судью обвиняют в вынесении в феврале 2014 года заведомо неправосудных решений об избрании участникам мирных акций протеста меры пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 УК), а также в совершении незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, которые проходили 18 февраля 2014 года в центре Киева (ст. 340 УК)", – уточнили в ведомстве.

Бывшему судье грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора 21 февраля направил в суд обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают в противоправном преследовании участников Революции Достоинства.

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