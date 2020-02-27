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27 февраля • обновлено в 23:16
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Бывшего киевского судью будут судить за арест участников Майдана

1.1т
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Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против экс-судьи Днепровского районного суда Киева.

Бывшего служителя фемиды обвиняют в том, что в феврале 2014 года он незаконно выносил решения об избрании меры пресечения участникам Революции Достоинства, сообщается на сайте ГБР.

Арестовывал майдановцев: ГБР передало в суд обвинительный акт против экс-судьи

"Экс-судью обвиняют в вынесении в феврале 2014 года заведомо неправосудных решений об избрании участникам мирных акций протеста меры пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 УК), а также в совершении незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, которые проходили 18 февраля 2014 года в центре Киева (ст. 340 УК)", – уточнили в ведомстве.

Бывшему судье грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора 21 февраля направил в суд обвинительный акт против бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Его подозревают в противоправном преследовании участников Революции Достоинства.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Евромайдан
Место
Украина Киев
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
судить надо не судью,а майданников,которые довели страну до цугундера.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Очень сильно напоминает первые годы после революции 1917-го. Тогда приговор служителей Фемиды тоже зачастую зависел не от тяжести содеянного, а от идейной и классовой близости провинившегося. У6ил человека бездельник и бaндит пролетарского происхождения? Пожурить да и отпустить с миром жертву царизма! Выразил недовольство большевиками бывший царский генерал? Paccтрелять гидру контрреволюционную! Земляки, а как же декoммyнизация? Вы считаете, что она заключается в сносе памятников и переименовании улиц? Вот с этим-то как раз можно было и повременить. Начинать нужно было с того, чтобы хотя бы не повторять ошибки и перекосы молодой coветской власти. А вы именно их и взяли на вооружение почему-то. Все эти люстрации, разное отношение закона к "своим" ("активистам") и "чужим" ("титyшкам"), запрет инакомыслия и свободы слова… Вы точно в Европу путь держите? Если да, то сyдить людей нужно не за то, по какую сторону баppикад они находились на Мaйдане, а за то, ЧТО они там делали.
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