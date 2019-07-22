Было всего 20: на Харьковщине нашли застреленным солдата-срочника

В воскресенье, 21 июля, в военной части в Балаклее Харьковской области нашли застреленным солдата срочной службы.

Об этом сообщил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает "Укринформ".

"Инцидент зафиксирован около 5:46. Призывник из Днепра 1998 года рождения, будучи часовым, закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части, и выстрелил себе в голову из АК-47", – поделился он подробностями.

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В Балаклее застрелился солдат politeka.net

О произошедшем сразу же сообщили в военную прокуратуру и Государственное бюро расследований.

По факту смерти солдата открыли уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Для выяснения всех обстоятельств дела были назначены экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории военной части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника, проходившего службу в батальоне "Донбасс Украина".

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