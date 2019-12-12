"Было скучно, искали приключений!" Всплыл шокирующий нюанс о подростках, жестоко избивших Мирошниченко

Фигуранты жестокого нападения на активиста и волонтера Артема Мирошниченко – Александр Барышок и Николай Барабаш – признались, что перед нападением на него они пытались побить еще одного человека под предлогом одолжить сигарету.

Об этом они рассказали во время судебных слушаний, сообщает "Свои.City". При этом их версии о произошедшем местами противоречивые и отличаются от озвученных следствием фактов.

"Коля решил "стрельнуть" у прохожего сигарету. Мужчина начал агрессировать и побежал за нами – я перебежал на другую сторону дороги. Подошел к Коле, а он говорит: "Нас же двое, пойдем его побьем!" – признался 17-летний Александр Барышок.

Александр Барышок на заседании суда в Бахмуте svoi.city

По его словам, он отказался от такого предложения, поскольку у него "уже был условный срок". Поэтому развернулся и ушел. За ним последовал и товарищ, поэтому драка "не состоялась".

Примечательно, что 16-летний Николай Барабаш рассказывает о такой же истории перед нападением на волонтера, однако "главным героем" в ней выступает Барышок. Якобы это именно он, будучи пьяным, попросил его остаться, "потому что было скучно и хотел приключений".

Николай Барабаш в суде freeradio.com.ua

"Я выпил очень-очень мало… Сначала Александр попросил у какого-то прохожего сигарету: тот мужчина стоял с женщиной и сказал, что не даст, потому что он на вид несовершеннолетний. Барышок ответил матом, и тот человек погнался за ним. Я сигареты ни у кого не просил, так как у меня нет вредных привычек", – утверждает парень.

Отметим, что сейчас оба подозреваемых в смертельном избиении Артема Мирошниченко находятся в следственном изоляторе, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали и начали бить.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, однако выжить ему не удалось. Родные и друзья Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря в Бахмуте попрощались с Мирошниченко.

11 декабря Донецкий апелляционный суд взял под стражу двух подростков, которых подозревают в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко.

Один из тех, кто напал на Артема Мирошниченко, Николай Барабаш заявил, что вместе со своим другом Александром Барышком они били его не за язык.

17-летний Александр Барышок, подозреваемый в жестоком нападении на активиста и волонтера Артема Мирошниченко, заявил, что это не он бил мужчину, а его "безжалостный друг".

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