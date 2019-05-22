Были со старшиной: Полторак подтвердил информацию о 8 пленных

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о восьми пленных украинских военных.

Как он сообщил "112 Украина", бойцы были вместе со старшиной.

Подробности инцидента выясняются.

Новости Украинского пленного моряка срочно увезли из СИЗО в больницу

Степан Полторак Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая, согласно официальному сообщению 35-й ОБМП, под прикрытием тумана противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка. Один из морпехов ВСУ исчез вблизи села Николаевка на Донбассе. Им оказался боец 35-й отдельной бригады морской пехоты, уроженец села Приозерное Килийского района Одесской области Денис Козьма.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!