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/Новости расследований

Были со старшиной: Полторак подтвердил информацию о 8 пленных

4.6тЧитать материал на украинском

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил информацию о восьми пленных украинских военных.

Как он сообщил "112 Украина", бойцы были вместе со старшиной.

Подробности инцидента выясняются.

Новости
Украинского пленного моряка срочно увезли из СИЗО в больницу

Степан Полторак

Степан Полторак

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая, согласно официальному сообщению 35-й ОБМП, под прикрытием тумана противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка. Один из морпехов ВСУ исчез вблизи села Николаевка на Донбассе. Им оказался боец 35-й отдельной бригады морской пехоты, уроженец села Приозерное Килийского района Одесской области Денис Козьма.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Это начало конца? Пошли сдаваться? 8+старшина. Бухие? Предатели? Патриоты?
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