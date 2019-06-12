"Бухущий в ж*пу!" В Черкассах прокурор устроил дебош и пытался помочиться на девушек. Видео

Заместитель председателя прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил дебош в ресторане Черкасс. Он размахивал оружием, лез в драку и пытался помочиться на девушек.

Инцидент произошел в ресторане "Тарас Бульба" еще 7 июня, однако известно об этом стало только теперь. Видео опубликовал на своей странице в Facebook лидер черкасского Национального корпуса Дмитрий Кухарчук.

"Очумелые от безнаказанности, бухущи в ж*пу прокуроры чуть не поубивали посетителей Черкасского ресторана. У Барбаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области – день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя председателя прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой", – объяснил видео Кухарчук.

По его словам, у прокурора удалось забрать пистолет.

"Я пока не получил видео, где это чмо, достав свой половой орган, пытается помочиться на девушек, но это дело времени. Это уроды, которые должны стоять на страже общественного порядка и расследовать дела против преступников", – добавил Кухарчук и призвал народ собраться возле областной прокуратуры, чтобы потребовать отставки Ковтуна и Овчаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах 25 марта двое студентов избили сотрудника прокуратуры в местном пабе.

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