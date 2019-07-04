Будут жертвы: командир украинских десантников указал на опасность отвода сил на Донбассе

Разведения войск на Донбассе может быть конструктивным шагом, однако с тактической точки зрения создает немало опасностей, в частности, для обороняющихся украинских подразделений.

Такое заявление в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" сделал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, четвертый номер в списке партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский.

Он указал на то, что у Станицы Луганской, где недавно произошел отвод сил и средств, разрыв между террористами и военными Украины составляет два километра.

"Это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы на почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел нет, есть подтверждение ОБСЕ", – сказал он.

Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. Если же командование примет решение о возвращении сил ОС на позиции, цена подобной операции будет очень высокой.

"Если приказ будет отдан, то будет сделано все для того, чтобы его выполнить. Но с точки зрения выполнения этого приказа и возможных даже жертв – его выполнение будет очень затруднено именно этим отводом", – заявил военный.

Михаил Забродский Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в штабе ООС показали на видео первый этап отвода украинских подразделений у Станицы Луганской на Донбассе.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал отвод украинских войск рискованным, но оправданным шагом.

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