Будут наказаны? Матиос раскрыл ответ Украины на паспорта РФ на Донбассе

Прокуратура идентифицировала большинство жителей оккупированных районов Донбасса, которые получили паспорта России.

Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил главный военные прокурор Анатолий Матиос, отметив, что таких граждан насчитывается более 13 тысяч.

"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, в части Донецкой и Луганской областей – это большие цифры. На данный момент мы фактически владеем ситуацией относительно более 13 тысяч человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", – рассказал он.

Матиос отметил, что некоторые лица, которые обратились за российскими паспортами, уже были допрошены во время пересечения КПВВ на Донбассе. По его словам, действия следователей являются абсолютно законными.

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