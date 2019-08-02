Будут наказаны? Матиос раскрыл ответ Украины на паспорта РФ на Донбассе

Прокуратура идентифицировала большинство жителей оккупированных районов Донбасса, которые получили паспорта России.
Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил главный военные прокурор Анатолий Матиос, отметив, что таких граждан насчитывается более 13 тысяч.
"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, в части Донецкой и Луганской областей – это большие цифры. На данный момент мы фактически владеем ситуацией относительно более 13 тысяч человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", – рассказал он.
Матиос отметил, что некоторые лица, которые обратились за российскими паспортами, уже были допрошены во время пересечения КПВВ на Донбассе. По его словам, действия следователей являются абсолютно законными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
15 июня стало известно, что Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.
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