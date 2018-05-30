"Будут лупить по своим": в "ЛНР" попали впросак с "людоедом Сталиным"

В оккупированном Луганске курсантов военной кафедры поощрили книгой антисталиниста Владимира Бешанова.

Об этом сообщил основатель проекта "Коллаборанты, бывающие в Украине" Александр Чернов в Facebook, опубликовав скриншот аннотации.

"Шкандаль на 20-летии военной кафедры в ЛНУ Луганск! Курсантов "поощряли" книгой ярого антисталиниста, антисовковщика белоруса Бешанова "По своим артиллерия бьет", – написал он.

Чернов пошутил, что это "100% диверсия проукраинского подполья".

Новости Российский политик призвал остановить войну на Донбассе

"Надеюсь, "боги войны" "ЛНР" будут лупить только по своим", – резюмировал Чернов.

В аннотации говорится о том, как "Красная армия готовилась к войне против остального мира".

"Новая книга ведущего историка-антисталиниста неопровержимо доказывает: и катастрофа 1941 года, и чудовищные потери Красной Армии во Второй Мировой войне были запрограммированы непростительными довоенными ошибками и преступлениями людоедского режима", – сказано в книге.

Шкандаль на 20летии военной кафедры в ЛНУ #Луганск!😂

Курсантов "поощряли" книгой ярого антисталиниста, антисовковщика белоруса Бешанова "По своим артиллерия бьет". (аннотация-скрин 2).

100% диверсия проукраинского подполья!

Надеюсь,"боги войны" #ЛНР будут лупить только по своим! pic.twitter.com/ioGujW4SFY — Александр Чернов (@Utilizator_) 30 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированных территорий Донбасса рассказали о настроениях и отношении к Украине.