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"Будут лупить по своим": в "ЛНР" попали впросак с "людоедом Сталиным"

1.6тЧитать новость на украинском

В оккупированном Луганске курсантов военной кафедры поощрили книгой антисталиниста Владимира Бешанова.

Об этом сообщил основатель проекта "Коллаборанты, бывающие в Украине" Александр Чернов в Facebook, опубликовав скриншот аннотации.

"Шкандаль на 20-летии военной кафедры в ЛНУ Луганск! Курсантов "поощряли" книгой ярого антисталиниста, антисовковщика белоруса Бешанова "По своим артиллерия бьет", – написал он.

Чернов пошутил, что это "100% диверсия проукраинского подполья".

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"Надеюсь, "боги войны" "ЛНР" будут лупить только по своим", – резюмировал Чернов.

В аннотации говорится о том, как "Красная армия готовилась к войне против остального мира".

"Новая книга ведущего историка-антисталиниста неопровержимо доказывает: и катастрофа 1941 года, и чудовищные потери Красной Армии во Второй Мировой войне были запрограммированы непростительными довоенными ошибками и преступлениями людоедского режима", – сказано в книге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированных территорий Донбасса рассказали о настроениях и отношении к Украине.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
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