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''Будет 70 тысяч жертв!'' В ''ДНР'' устроили истерику из-за бочек с ''химоружием'' у ВСУ

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"Разведка" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" якобы установила прибытие на подконтрольную Киеву территорию в районе Красногоровки (западнее Донецка) железнодорожного состава с токсичным веществом.

Об этом заявил представитель "управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, отметив, что "вагоны забиты бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом", пишут сепаратистские сайты.

"В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты", — сказал он.

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Басурин утверждает, что в этом же районе находятся специалисты британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

''Будет 70 тысяч жертв!'' В ''ДНР'' устроили истерику из-за бочек с ''химоружием'' у ВСУ

"Наша Рада"

"В зоне поражения могут оказаться более 70 тыс. мирных людей", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фейк о химатаке озвучил террорист "ДНР" Даниил Безсонов. Так, он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

На глупую ложь тут же отреагировали в ВСУ и напомнили, что военнослужащие других стран не принимают участия в боевых действиях на Донбассе. Нелепая страшилка "ДНР" вызвала резонанс и на мирной территории Украины. Общество ответило на нее массой шуток, высмеивающих бредовые домыслы оккупантов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Эдуард Басурин
Место
Украина
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Басурин поделись чуток а??? Я тоже хочу чтобы меня так вперло!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дырявые, бегите оттуда поскорее, Параша вас скоро будет травить, они перед тем как травить сирийских детей также рассказывали, что скоро их будет травить США!
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Как пиздят паРашники (что батарейка в телефоне села). Авыдокажитеихтамнетэтонемыгдефотодоказтельстваэтофотошоп.
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