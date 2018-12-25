''Будет 70 тысяч жертв!'' В ''ДНР'' устроили истерику из-за бочек с ''химоружием'' у ВСУ

"Разведка" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" якобы установила прибытие на подконтрольную Киеву территорию в районе Красногоровки (западнее Донецка) железнодорожного состава с токсичным веществом.

Об этом заявил представитель "управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, отметив, что "вагоны забиты бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом", пишут сепаратистские сайты.

"В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты", — сказал он.

Басурин утверждает, что в этом же районе находятся специалисты британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

"Наша Рада"

"В зоне поражения могут оказаться более 70 тыс. мирных людей", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фейк о химатаке озвучил террорист "ДНР" Даниил Безсонов. Так, он заявил, что в город Бахмут якобы прибыла группа британских военных для проведения "химических атак" на севере "ДНР".

На глупую ложь тут же отреагировали в ВСУ и напомнили, что военнослужащие других стран не принимают участия в боевых действиях на Донбассе. Нелепая страшилка "ДНР" вызвала резонанс и на мирной территории Украины. Общество ответило на нее массой шуток, высмеивающих бредовые домыслы оккупантов.