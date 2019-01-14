Бросили одного в квартире: в Ивано-Франковске случилось ЧП с двухлетним ребенком

В Ивано-Франковске полицейские нашли двухлетнего мальчика, который был совсем один в квартире.

"Двери были открыты, поэтому в 3:00 часа ночи ребенок скитался по подъезду и обрадовался приходу патрульных", - сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Оказалось, что накануне вечером мама оставила своего сына одного дома. Патрульные накормили мальчика печеньем. На помощь прибыли и работники ювенальной превенции.

Как сообщили в МВД, сейчас малыш находится в полной безопасности, а поиски мамы продолжаются.

Также полицейский выразили благодарность неравнодушным соседям, которые вовремя сообщили о мальчике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском роддоме разгорелся скандал из-за ЧП с ребенком.

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