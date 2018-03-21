"Брат! Не оправдывайся!" Ярош поддержал Савченко

Внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош поддержал губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который подозревается в возможном доведении до самоубийства украинского летчика-героя Владислава Волошина.

На своей странице в Facebook Ярош написал, что Савченко не следует оправдываться и обращать внимание на скандал. Нардеп также посоветовал губернатору просто продолжать делать свою работу.

"Алексей, брат! Идя на должность главы Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест… Вот и сейчас бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты — боец", - написал Ярош.

"Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь для утверждения и развертывания добровольческого движения как на фронте, так и в тылу", — добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", в Николаеве 18 марта в собственной квартире застрелился из пистолета 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин. Последние несколько месяцев он руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".