Брат – министр Путина: что известно о скандальном экс-АТОшнике с росТВ

Одиозный Александр Мединский, оскандалившийся антиукраинской речью на российском телевидении, действительно был участником АТО.

Как стало известно OBOZREVATEL, Мединский служил в 8 полке Сил специальных операций, который принимал участие в АТО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако заявления перебежчика о том, что он командовал группой разведки в секторе В, не соответствуют действительности.

"Служил в обеспечении. ССО, 8 полк, АТО. Но работает на информпропаганду врага уже пару лет", – рассказал источник.

Александр Мединский Скриншот видео

В свою очередь, прокремлевский журналист Олег Кашин написал на своем Telegram-канале, что брат Мединского является российским министром. Вероятно, речь идет о министре культуры Владимире Мединском, который "прославился" высказыванием о том, что у россиян есть одна лишняя хромосома (признак синдрома Дауна. – Ред.).

Также свет на нынешнюю жизнь предателя пролила скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.

Александр Мединский Telegram-канал Ольги Скабеевой

"Интересный путь у человека. Майдан – война – полное разочарование и в том и в другом – блогерство и журналистика. А потом его попытались убить "боевики" "Азова". Живет он теперь в Хельсинки, водит дружбы с бывшими "ополченцами", – рассказала рупор преступного путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участник АТО Александр Мединский появился на российском пропагандистском телевидении и устроил антиукраинский демарш.

Он набросился на украинского эксперта Вадима Трюхана, обвинил в разжигании войны и пытался заставить целовать землю. Кроме того, он назвал Россию "братской" страной и заверил, что Украина не воюет против нее.

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