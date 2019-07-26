Брат – министр Путина: что известно о скандальном экс-АТОшнике с росТВ

Одиозный Александр Мединский, оскандалившийся антиукраинской речью на российском телевидении, действительно был участником АТО.
Как стало известно OBOZREVATEL, Мединский служил в 8 полке Сил специальных операций, который принимал участие в АТО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Однако заявления перебежчика о том, что он командовал группой разведки в секторе В, не соответствуют действительности.
"Служил в обеспечении. ССО, 8 полк, АТО. Но работает на информпропаганду врага уже пару лет", – рассказал источник.
Александр Мединский
Скриншот видео
В свою очередь, прокремлевский журналист Олег Кашин написал на своем Telegram-канале, что брат Мединского является российским министром. Вероятно, речь идет о министре культуры Владимире Мединском, который "прославился" высказыванием о том, что у россиян есть одна лишняя хромосома (признак синдрома Дауна. – Ред.).
Также свет на нынешнюю жизнь предателя пролила скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.
Александр Мединский
Telegram-канал Ольги Скабеевой
"Интересный путь у человека. Майдан – война – полное разочарование и в том и в другом – блогерство и журналистика. А потом его попытались убить "боевики" "Азова". Живет он теперь в Хельсинки, водит дружбы с бывшими "ополченцами", – рассказала рупор преступного путинского режима.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участник АТО Александр Мединский появился на российском пропагандистском телевидении и устроил антиукраинский демарш.
Он набросился на украинского эксперта Вадима Трюхана, обвинил в разжигании войны и пытался заставить целовать землю. Кроме того, он назвал Россию "братской" страной и заверил, что Украина не воюет против нее.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.