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Брат хотел убить Авакова: на Донбассе задержан начальник отделения полиции

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В среду, 3 октября, в Донецкой области при получении взятки был задержан начальник одного из городских отделений полиции.

Как передает пресс-центр штаба ООС в Facebook, майор полиции вымогал 200 тыс. гривен от фермера "за принятие уголовно-наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных им земель".

Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту его работы и жительства проводятся обыски.

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Предполагается, что задержанным является начальник Дружковского отделения полиции Сергей Янголенко, которого назначили на эту должность лишь в сентябре. Мужчина имеет государственные награды и ранее служил в "Беркуте", и батальоне "Харьков".

Отметим, 11 сентября 2015 года брат Сергея Янголенко Андрей был задержан в Харькове по подозрению в подготовке убийств главы МВД Арсена Авакова, харьковского бизнесмена Всеволода Кожемяки, комбата Андрея Билецкого и командира "Схидного корпуса" Олега Ширяева. При этом 25 сентября того же года Аваков внес залог за комбата Андрея Янголенко в размере 1,2 млн грн.

Брат хотел убить Авакова: на Донбассе задержан начальник отделения полиции
Брат хотел убить Авакова: на Донбассе задержан начальник отделения полиции
Брат хотел убить Авакова: на Донбассе задержан начальник отделения полиции
Брат хотел убить Авакова: на Донбассе задержан начальник отделения полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре глава общественного совета ГФС Киева "погорела" на взятке в 2 млн грн.

Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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