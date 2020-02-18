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18 февраля • обновлено в 07:28
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"Большая проблема": ветеран АТО жестко высказался о переговорах с Россией

1.2т
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Украина не должна обсуждать с Россией вопросы политического урегулирования на Донбассе, пока не выполнен первый пункт Минских соглашений – полное прекращение огня.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай. Он напомнил, что обстрелы продолжаются каждый день.

"Почти каждый день у нас есть раненые, погибшие каждую неделю. Но мы почему-то продолжаем на повестку ставить политические вопросы, хотя вопросы безопасности до сих пор не решены. Это главная ошибка", – подчеркнул Гай.

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"Не надо идти на какие-либо переговоры с Российской Федерацией, пока не будет выполнен первый пункт Минских договоренностей. Это отвод тяжелого вооружения – мы отвели, а они нет. Это полное прекращение огня. Украинская сторона исключительно отвечает, когда мы вынуждены. Когда нас обстреливают, тогда действительно бывает, что военнослужащие ВСУ вынуждены давать достойный ответ, иначе это может привести к большим смертям среди личного состава", – добавил он.

По словам ветерана АТО, "к сожалению, военная и политическая целесообразность не совпадают, это большая проблема".

Мирослав Гай

Мирослав Гай

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Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Граждaнckaя вoйнa она такая...гoc пepeвopoт как то не по сценарию пошел...как XУEB, под бaндepлoгoв не все легли....маете то, за що скакали!!!
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филя филя
филя филя
с дивана то воевать канеш удобней но почему ветеран он? в0йна что кончилась?))
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