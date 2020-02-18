"Большая проблема": ветеран АТО жестко высказался о переговорах с Россией

Украина не должна обсуждать с Россией вопросы политического урегулирования на Донбассе, пока не выполнен первый пункт Минских соглашений – полное прекращение огня.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай. Он напомнил, что обстрелы продолжаются каждый день.

"Почти каждый день у нас есть раненые, погибшие каждую неделю. Но мы почему-то продолжаем на повестку ставить политические вопросы, хотя вопросы безопасности до сих пор не решены. Это главная ошибка", – подчеркнул Гай.

"Не надо идти на какие-либо переговоры с Российской Федерацией, пока не будет выполнен первый пункт Минских договоренностей. Это отвод тяжелого вооружения – мы отвели, а они нет. Это полное прекращение огня. Украинская сторона исключительно отвечает, когда мы вынуждены. Когда нас обстреливают, тогда действительно бывает, что военнослужащие ВСУ вынуждены давать достойный ответ, иначе это может привести к большим смертям среди личного состава", – добавил он.

По словам ветерана АТО, "к сожалению, военная и политическая целесообразность не совпадают, это большая проблема".

Мирослав Гай

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили соблюдение договоренностей "нормандской четверки", проведение следующей встречи в таком формате, обмен пленными и сотрудничество в рамках ТКГ в Минске.

15 февраля Зеленский не исключил, что выборы на Донбассе могут состояться осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране.

Также президент заявил, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

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