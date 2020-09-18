Бойцов на Донбассе будут штрафовать за ответный огонь по террористам, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сказал, что министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий военнослужащих ВСУ за ведение ответного огня по российским оккупантам на Донбассе.

Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав копии приказа № 330 от 16 сентября 2020 года. По словам журналиста, документ доведен во все воинские части на фронте и вызвал возмущение среди украинских воинов.

"Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению... Этот приказ – основание привлечь к уголовной ответственности самого министра обороны, президента и главнокомандующего ВС, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят", – написал Бутусов.

В тексте указа говорится, что к нарушениям относятся: "открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости". Также в документе значится, что для военного руководства устанавливаются вознаграждения в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц. Размер вознаграждения варьируется от 5 до 18 тысяч гривен.

"То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии! Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО", – подчеркнул Бутусов.

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