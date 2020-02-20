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20 февраля • обновлено в 17:27
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Бой под Золотым: террористы передали Украине тело Героя ВСУ

4.4т
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Террористы "ЛНР" 20 февраля отдали Украине тело погибшего под Золотым воина ВСУ Максима Хитайлова. Также оккупанты вернули останки еще одного Героя, который был убит в 2014 году.

Информация об этом появилась на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Защитники уточнили, что сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина ВСУ Хитайлова к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя.

Максим Хитайлов

Максим Хитайлов

"Центральный"

Что касается второго воина, то им оказался Тимощук Сергей Владимирович. Мужчина погиб в 2014 году во время выполнения боевых задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Бой под Золотым Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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ttt ta
ttt ta
а как оно у них оказалось?
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
всем росияна смерть будти ві прокляти
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Чернышевап Алина, а не фиг в атаку ходить когда перемирие и разведение. За что боролся, на то и напоролся.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чернышевап Алина, а как же
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Крым Андрей
Крым Андрей
А как же хэрой оказался у напавших на доблестных военов света, тер-ро-ристов? Дайте угадаю... он гнался за ними, да? А потом, когда ему уже вышибли мозги, полз... зубами загрызть хотел.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Крым Андрей, и ни oднa кacтpюля ни в oднoй теме не oтветилa нa этoт вoпpoc. Ведь знaют шaкaлы где пpaвдa. А этo знaчит знaют чтo бpешут кaк пacкуды.
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