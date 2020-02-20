Бой под Золотым: террористы передали Украине тело Героя ВСУ

Террористы "ЛНР" 20 февраля отдали Украине тело погибшего под Золотым воина ВСУ Максима Хитайлова. Также оккупанты вернули останки еще одного Героя, который был убит в 2014 году.

Информация об этом появилась на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Защитники уточнили, что сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина ВСУ Хитайлова к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя.

Максим Хитайлов "Центральный"

Что касается второго воина, то им оказался Тимощук Сергей Владимирович. Мужчина погиб в 2014 году во время выполнения боевых задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе.

В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери – погиб гранатометчик Максим Хитайлов 1997 года рождения.

Он служил в 72-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ. Парень был родом из Полтавской области.

По состоянию на вечер 19 февраля тело Героя еще находилось у террористов, которые похитили его с поля боя.

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