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Боится за жизнь: "титушковод" Крысин не явился на суд

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Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин не пришел на подготовительное заседание Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году.

Адвокат заявил, что Крысин боится за свою жизнь, и подал в суд ходатайство о проведении закрытого судебного процесса, а также о предоставлении ему личной охраны и участия в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи, передает УНИАН.

В свою очередь судья Любовь Леонтюк сообщила, что от Крысина 14 марта поступили три ходатайства.

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По ее словам, в первом ходатайстве говорится о рассмотрении дела на закрытых заседаниях. Крысин обосновывает свою просьбу тем, что ему угрожают неизвестные молодые люди, которые в больнице облили его зеленкой, также приезжали к нему домой с угрозами. По мнению обвиняемого, рассмотрение дела в закрытом режиме гарантирует ему безопасность.

В другом ходатайстве Крысин просит суд выделить ему охрану. В третьем - просит суд разрешить ему участвовать в заседаниях по видеоконференцсвязи, поскольку ему угрожают активисты общественных организаций, в частности, "Автомайдана", С14 и "Национальных дружин".

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Напомним, 5 марта активисты устроили Крысину "коридор позора", когда тот выходил из здания Дарницкого суда.

Как сообщал "Обозреватель", фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин известен в криминальных кругах под кличками "Шкаф", "Крыса", "Шрек".

По версии правоохранителей, Крысин является одной из ключевых фигур в иерархии титушек-уголовников, которые занимались нападениями, похищениями, пытками и убийствами во время Майдана. Однако все эти годы правосудие закрывало глаза на "подвиги" Крысина, а апофеозом стал неожиданно мягкий приговор по делу Веремия - условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Данное решение суда спровоцировало акции протеста в Киеве.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение.

Сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

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Тема
Евромайдан
Персоны
Юрий КрысинВячеслав Веремий
Место
УкраинаКиев
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