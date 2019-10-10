Бои за Иловайск: военная прокуратура нагрянет в Офис Зеленского

Главной военной прокуратуре Украины разрешили изъять из Офиса президента Владимира Зеленского документы о проведении антитеррористической операции в районе Иловайска в августе 2014 года.

Об этом в четверг, 10 октября, сообщила пресс-служба ГВП в Facebook.

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", – сказано в сообщении.

Военная прокуратура нагрянет в Офис Зеленского из-за Иловайска

В военной прокуратуре напомнили, что именно они осуществляют досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

"В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события", – объяснили в пресс-службе.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и беспристрастное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск", – заверили в ГВП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа и приурочил его к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 бойцов, еще 40 пропали без вести, а 13 военных до сих пор находятся в плену.

В сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

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