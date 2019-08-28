Богатыреву отпустят? Адвокат прояснил нюансы скандального дела

Печерский райсуд Киева может отпустить бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву, которую задержали 27 августа в аэропорту "Жуляны" и поместили в изолятор временного содержания.

Такой прогноз дал в эфире ObozTV адвокат Егор Штокалов. "Отпустят ее, скорей всего, сегодня (28 августа. – Ред.)", – считает юрист.

Штокалов отметил, что статья, которую инкриминируют экс-соратнице беглого президента Виктора Януковича, допускает меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Но учитывая, что Голосеевский райсуд все-таки обязал закрыть уголовное производство, причем "в самый короткий период"... Допускаю, что следственный судья либо откажет в избрании меры пресечения, либо изберет его в виде личного обязательства. Т. е. она обязуется по первому вызову прибывать к следователю и к судье для рассмотрения какого-либо процессуального вопроса", – объяснил он.

По мнению адвоката, Богатырева прекрасно понимала, что ее задержат по прилету в Украину.

"На сайте МВД есть официальный раздел – лица, которые скрываются от правоохранителей. И там до сих пор висит ее карточка. Эта информация открытая и публичная. Как минимум перед тем, как возвращаться в Украину, нужно было дождаться, пока эта карточка оттуда исчезнет", – отметил Штокалов.

"Почему она поспешила – для меня остается загадкой", – добавил он.

Раиса Богатырева LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 августа экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину. Ее задержали в аэропорту "Жуляны" и передали сотрудникам Нацполиции.

Задержанную Богатыреву сразу же доставили в суд. Но поскольку было нерабочее время, ее поместили в изолятор временного содержания. 28 августа суд должен избрать экс-министру меру пресечения.

Богатыреву подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

До сентября 2016 года она находилась в международной базе розыска Интерпол, но затем скандального министра оттуда убрали. В базе розыска МВД Украины Богатырева числится до сих пор.

В августе 2019 года Голосеевский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в отношении Богатыревой. Однако в прокуратуре заявляли, что намерены обжаловать это решение.

Кто такая Богатырева и в чем она подозревается – читайте тут.

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