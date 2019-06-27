"Боевиков заменили!" Раскрылся неожиданный нюанс по отводу сил на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука подтвердил, что возле Станицы Луганской террористы отвели свои войска.

В комментарии "Прямому" он подчеркнул, что на двух блокпостах НВФ состоялась замена личного состава.

"Вместо так называемых представителей отдельных корпусов на этих блокпостах стояли люди, которых даже луганчане определили, как неместных. То есть вчера состоялась замена боевиков "ЛНР" на представителей другого государства. Так, выполняя приказ по сигналу ракеты, все профессиональные военные, а не партизаны и шахтеры, которые там "танки отыскали в шахтах", дисциплинированно отошли на указанное расстояние. То есть личный состав покинул эти два КПВВ", — сказал Тука.

Он отметил, что в течение двух дней оставленные укрепления должны быть разобраны, но здесь есть определенный вопрос.

"Боевики за все время со своей стороны несколько раз укрепляли позиции железобетонными сооружениями и монолитом. Как они сейчас будут это демонтировать? Разве что только подрывать ... Недавно мне сообщили из Станицы Луганской, что по ту сторону Северского Донца жители наблюдают значительное скопление живой силы. Непонятна цель появления такого количества вооруженных людей по ту сторону", — добавил Тука.

Отвод войск ВСУ Скриншот видео

Он уточнил, что боевикам почти ничего не мешает сейчас занять укрепления украинских военных, кроме миссии ОБСЕ. Однако представители миссии никогда раньше им не мешали в их преступных действиях.

"Но я думаю, что наши военные начеку. И в случае таких действий со стороны террористов они получат адекватный ответ", — заключил Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. В ООС объяснили, что процесс не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке.

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