Боевая готовность: Россия активировала мощнейшее оружие в Крыму

В аннексированном Крыму на "боевое дежурство" заступил второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, боевые расчеты размещены на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Они входят в состав "зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа".

Указано, что боевые расчеты выдвинулись на позиции после приказа командующего армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова о заступлении на охрану. Отмечается, что россияне развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

По словам Севастьянова, время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению экспертов, этот шаг России является доказательством высокой вероятности упреждающего удара страны-агрессора по Украине, а не мерой защиты, о которой там заявили.