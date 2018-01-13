УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Боевая готовность: Россия активировала мощнейшее оружие в Крыму

10.1тЧитать новость на украинском

В аннексированном Крыму на "боевое дежурство" заступил второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, боевые расчеты размещены на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Они входят в состав "зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа".

Новости
Бред сумасшедших: появилось объяснение предложения "миротворца" Путина по Крыму

Указано, что боевые расчеты выдвинулись на позиции после приказа командующего армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова о заступлении на охрану. Отмечается, что россияне развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

По словам Севастьянова, время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению экспертов, этот шаг России является доказательством высокой вероятности упреждающего удара страны-агрессора по Украине, а не мерой защиты, о которой там заявили.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости