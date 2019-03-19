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"Б*ндеровцев почикаем!" Соловьев пригрозил украинцам массовыми расправами

2.2тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия уничтожит украинских патриотов, которых он назвал "бандеровцами". Это якобы произойдет сразу после вхождения Украины в состав страны-агрессора.

По словам рупора преступного путинского режима, только при таком сценарии Украины сможет воссоединиться с временно аннексированным Крымом. Преступными призывами к убийствам людей пропагандист разразился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Если вы хотите, чтобы Крым вернулся в Киев — это возможно. Через интеграцию Киева к Крыму, а через это уже в Москву. Хотите вернуться на родину — мы вас примем. Бандеровцев так почикаем, а остальных всех примем", — едко подчеркнул Соловьев.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому еще надо в "рюцкий мир"?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Курят свои кизяки.Пусть этот тюлень сам придёт и почикает...Или опять всех донбасских пьяниц и наркоманов вместо себя пошлёт?
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Шо они там, на росии, курят? :-)
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