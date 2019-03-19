"Б*ндеровцев почикаем!" Соловьев пригрозил украинцам массовыми расправами

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия уничтожит украинских патриотов, которых он назвал "бандеровцами". Это якобы произойдет сразу после вхождения Украины в состав страны-агрессора.

По словам рупора преступного путинского режима, только при таком сценарии Украины сможет воссоединиться с временно аннексированным Крымом. Преступными призывами к убийствам людей пропагандист разразился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Если вы хотите, чтобы Крым вернулся в Киев — это возможно. Через интеграцию Киева к Крыму, а через это уже в Москву. Хотите вернуться на родину — мы вас примем. Бандеровцев так почикаем, а остальных всех примем", — едко подчеркнул Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев пригрозил украинским патриотам физическим уничтожением российскими "добровольцами".

Также он заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.

Ранее рупор Кремля выражал уверенность в том, что боевые действия на Донбассе закончатся только тогда, когда Россия получит контроль над всей территорией Украины.

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