Блокада Азовского моря: стало известно, сколько кораблей перебросила Россия

Российская Федерация продолжает милитаризацию Азовского моря, куда уже стянула большую часть своего Черноморского флота.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании, уточнив, что положение Украины в этом регионе в разы хуже.

"Россия разместила большую часть своего Черноморского флота в Азовском море. Общее количество составляет 100, включая 40 военных кораблей, в то время как у Украины есть 2 военных корабля и 2 судна", – уточнили в ведомстве.

Россию призвали прекратить милитаризацию Азовского моря и обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.