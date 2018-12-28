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Блокада Азовского моря: стало известно, сколько кораблей перебросила Россия

4.1тЧитать материал на украинском

Российская Федерация продолжает милитаризацию Азовского моря, куда уже стянула большую часть своего Черноморского флота.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании, уточнив, что положение Украины в этом регионе в разы хуже.

"Россия разместила большую часть своего Черноморского флота в Азовском море. Общее количество составляет 100, включая 40 военных кораблей, в то время как у Украины есть 2 военных корабля и 2 судна", – уточнили в ведомстве.

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Россию призвали прекратить милитаризацию Азовского моря и обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
Керченский проливАзовское море
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
сцарьку все покоя не дают лавры анпираторов . Вон Турция контролирует Босфор . Вот карлуше хоца ну хоть какой ни будь пролив контролировать , по себе же мерит , недо... .
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А 2 шаланды забыли?С супеpсовpеменными мотоpами "Вихpь-М"
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бля... это ж сколько металлолома ватного будет.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Бешенство Ватки, Опять тампон шутки юмора шутишь?Выкидышь ты блядский,да еще и тупой сказочно.тебе бы помолчать лох рагульский,за умного сошел бы.
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