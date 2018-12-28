Блокада Азовского моря: стало известно, сколько кораблей перебросила Россия

Российская Федерация продолжает милитаризацию Азовского моря, куда уже стянула большую часть своего Черноморского флота.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании, уточнив, что положение Украины в этом регионе в разы хуже.
"Россия разместила большую часть своего Черноморского флота в Азовском море. Общее количество составляет 100, включая 40 военных кораблей, в то время как у Украины есть 2 военных корабля и 2 судна", – уточнили в ведомстве.
Россию призвали прекратить милитаризацию Азовского моря и обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.
28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
7 декабря стало известно, что в Керченском проливе застряли 140 судов.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что сутки простоя каждого пятого судна оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.
19 декабря стало известно, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.
Также министр обороны Степан Полторак предупредил, что украинские корабли продолжат ходить в этом регионе, поскольку имеют на это все права.
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