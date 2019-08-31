"Бить в спину легко!" У Луценко ответили на обвинения из-за дела Калетника

Уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника было закрыто на законных основаниях.

Такое заявление сделала спикер экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook. По ее словам, статья, по которой проходил нардеп времен Виктора Януковича была давно декриминализирована.

"По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования ввиду отсутствияя состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", – пояснила она.

Игорь Калетник "Гордон"

И добавила: "И еще. Луценко "украл" у Горбатюка (начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк – Ред.) 20 дел. О боги! Так вот, 20 уголовных производств переданы в ГБР, ЧП, СБУ – по подследственности. Да. Производство не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновников.Это, например, дела похищения сахара, застроек Киева и т.д.".

"Бить в спину легко. Работать трудно. Еще труднее – трудно работать и давать результаты", – резюмировала Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Управлении спецрасследований ГПУ заявили, что уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января", закрыли в последний день работы Юрия Луценко на посту генпрокурора.

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