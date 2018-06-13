Без "русского следа": всплыли новые детали убийства Вороненкова

Уголовное производство по делу об убийстве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова разделили на две части.

Первая часть касается подозреваемых в причастности к организации и убийству Вороненкова Ярослава Тарасенко и Александра Лося и сейчас слушается в Шевченковском суде Киева, пишет "Страна".

Кроме того, в отдельное производство выделено дело вероятных заказчиков убийства – бывшего мужа вдовы Вороненкова Марии Максаковой Владимира Тюрина, и украинцев Юрия Василенко и Ярослава Левенца.

Отмечается, что в рамках этого дела расследование еще не закончено.

Во время заседания суда прокурор Анатолий Вельков заявил, что, по мнению следствия, Тарасенко подвозил киллера Павла Паршова к месту убийства и затем пытался скрыть следы преступления. Лося, в свою очередь, обвиняют в слежке за Вороненковым.

Обвинение называет мотивом совершения преступления подозреваемыми корыстные мотивы, и какого-либо упоминания о российском следе в эпизодах этого дела нет.

В комментарии журналистам в перерыве судебного заседания Тарасенко заявил, что находится под стражей незаконно. При этом на вопросы о своей позиции в деле об убийстве говорить отказался: "Вы все услышите, все узнаете".

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.