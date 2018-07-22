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"Без Харькова, без Херсона, без Одессы": террористы разогнали в сети исторический фейк об Украине

5.9тЧитать новость на украинском

В пабликах террористов "Л/ДНР" в соцсетях активно разгоняют исторический фейк об Украине.

Он гласит: "В 1922 году Украина вошла в Советский Союз без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова. Все эти земли Украина получила в составе "клятого СССР". На халяву".

Украинских пользователей возмутило перекручивание исторической действительности. "Вот такую дичь втирают подписчикам в "ватных" пабликах, и люди на это ведутся! Кошмар какой. На кого это рассчитано..." - пишет украинский журналист Денис Казанский.

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"Украина вошла в совок? Украину оккупировали!" - напоминают украинцы террористам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" похвастались в сети тем, что французские предприниматели якобы рассматривают возможность инвестирования в развитие республики боевиков.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтФейки российских СМИ
Место
Украина
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украина -вот главный фейк современности
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Что на тот момент смогли коммунисты захватить, то и ввели в состав СССР, а остальная Украина еще оставалась свободной. Кроме того именно Харьков был первой столицей "советской" Украины.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
http://visitua.info/img/geo/termap.jpg Изучайте, если в школе дрочили.
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