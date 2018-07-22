"Без Харькова, без Херсона, без Одессы": террористы разогнали в сети исторический фейк об Украине

В пабликах террористов "Л/ДНР" в соцсетях активно разгоняют исторический фейк об Украине.

Он гласит: "В 1922 году Украина вошла в Советский Союз без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова. Все эти земли Украина получила в составе "клятого СССР". На халяву".

Украинских пользователей возмутило перекручивание исторической действительности. "Вот такую дичь втирают подписчикам в "ватных" пабликах, и люди на это ведутся! Кошмар какой. На кого это рассчитано..." - пишет украинский журналист Денис Казанский.

"Украина вошла в совок? Украину оккупировали!" - напоминают украинцы террористам.

Вот такую дичь втирают подписчикам в "ватных" пабликах, и люди на это ведутся! Кошмар какой. На кого это рассчитано... pic.twitter.com/sGB1qSzY4Z — Денис Казанський (@den_kazansky) 21 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" похвастались в сети тем, что французские предприниматели якобы рассматривают возможность инвестирования в развитие республики боевиков.