Беспорядки в Новых Санжарах: участники получили по пять лет тюрьмы

Новосанжарский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые в феврале 2020 года бросали камни и кирпичи в полицейский, когда в поселок привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Обвиняемые признали свою вину и согласились на наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщили на сайте суда.

При этом граждане получили испытательный срок в год. Если за это время они не совершат преступления, то пять лет в тюрьме сидеть не будут.

Суд установил, что подсудимые принимали активное участие в массовых беспорядках в Новых Санжарах, бросали в правоохранителей камни и кирпичи, когда на территории санатория проезжали автобусы с эвакуированными. В результате столкновений пятеро силовиков получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушевал коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения –пострадали 10 человек.