Беспилотник США пронесся у Крыма и переполошил Россию

Стратегический беспилотник США вплотную приблизился к границам оккупированного Россией полуострова Крым и провел разведку.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. Беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.
Сначала он провел разведку у линии разграничения на Донбассе, а затем направился к Крыму.
RQ-4 Global Hawk – является стратегическим БПЛА. Первый аппарат этого типа начал выполнять боевые задачи в марте 2006 года.
06:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) December 27, 2019
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹.#UAV #USAF #RQ4 pic.twitter.com/HKGAG2APZX
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия потерпела фиаско с новым военным беспилотником.
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