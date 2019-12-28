Беспилотник США пронесся у Крыма и переполошил Россию

Стратегический беспилотник США вплотную приблизился к границам оккупированного Россией полуострова Крым и провел разведку.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. Беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.

Сначала он провел разведку у линии разграничения на Донбассе, а затем направился к Крыму.

RQ-4 Global Hawk – является стратегическим БПЛА. Первый аппарат этого типа начал выполнять боевые задачи в марте 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия потерпела фиаско с новым военным беспилотником.

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