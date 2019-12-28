Главная Новости
28 декабря • обновлено в 08:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Беспилотник США пронесся у Крыма и переполошил Россию

1.3т
Читать материал на украинском

Стратегический беспилотник США вплотную приблизился к границам оккупированного Россией полуострова Крым и провел разведку.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. Беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.

Новости
Запускают беспилотники и накрывают огнем: террористы "ДНР" активизировались на Донбассе

Сначала он провел разведку у линии разграничения на Донбассе, а затем направился к Крыму.

RQ-4 Global Hawk – является стратегическим БПЛА. Первый аппарат этого типа начал выполнять боевые задачи в марте 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия потерпела фиаско с новым военным беспилотником.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
24
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Тема про переполошенную Россию не раскрыта.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Из-за Украины пронесся. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В первоисточнике так "Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России" !!!!!)))))))))))) Крым-Россия!!!!))))))))))) Так у кого истерика????))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги