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Беларусь получила от Украины запрос по вагнеровцам

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,1 т.
Беларусь получила запрос ОГП по вагнеровцам

Беларусь получила запрос ОГП по вагнеровцам.

Беларусь получила запрос Офиса генерального прокурора Украины о временном аресте боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которые участвовали в войне на Донбассе.

Об этом "Украинской правда" заявили в ОГП. Речь идет о 28 задержанных, среди которых 9 украинцев.

"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном аресте задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что указанные лица подозреваются в участии в войне на Донбассе в составе ЧВК "Вагнер".

Также ведомство готовит документы на экстрадицию боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

БеларусьЧВК ВагнераОфис генерального прокурора Украины
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  2. Расследования