Беларусь назвала условие для обмена украинского "шпиона"

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время освободить осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко в обмен на задержанного Украиной белоруса Юрия Политику.
Об этом он заявил в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.
По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с пятым президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила их.
Павел Шаройко
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая 2018 года Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор и осудил его к 8 годам тюрьмы.
Он был задержан в Минске 25 октября 2018 года. В тот же день в квартире, где он проживал с семьей, был проведен обыск.
Минобороны Украины заявило, что информация о том, что Шаройко якобы является шпионом, не соответствует действительности.
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