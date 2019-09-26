Беларусь назвала условие для обмена украинского "шпиона"

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время освободить осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко в обмен на задержанного Украиной белоруса Юрия Политику.

Об этом он заявил в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с пятым президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила их.

Павел Шаройко 24 канал

Новости Дело осужденного в Беларуси украинского журналиста получило новый поворот

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая 2018 года Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор и осудил его к 8 годам тюрьмы.

Он был задержан в Минске 25 октября 2018 года. В тот же день в квартире, где он проживал с семьей, был проведен обыск.

Минобороны Украины заявило, что информация о том, что Шаройко якобы является шпионом, не соответствует действительности.

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