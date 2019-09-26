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27 сентября • обновлено в 19:21
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Беларусь назвала условие для обмена украинского "шпиона"

2.7т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время освободить осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко в обмен на задержанного Украиной белоруса Юрия Политику.

Об этом он заявил в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с пятым президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила их.

Павел Шаройко

Павел Шаройко

24 канал

Новости
Дело осужденного в Беларуси украинского журналиста получило новый поворот

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пи..дит картофельный как всегда.
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