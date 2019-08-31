"Батю завалило!" Появилось новое видео гибели Захарченко. 18+

В сети, спустя год, появилось новое видео с места гибели главаря фейковой "ДНР" Александра Захарченко.

Кадры, отснятые в роковом ресторане "Сепар", показал ресурс Baza. В частности, на них запечатлен приезд кортежа боевиков. Среди них был и Захарченко. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Затем прогремел взрыв, после чего последовала паника. Охранники начали кричать: "Саньку найди!", "Батю завалило!".

Место гибели Захарченко Скриншот с видео

Один из телохранителей за ноги оттаскивает обгоревшее при взрыве тело (скорее всего, это был так называемый личник Захарченко – Владислав Доценко).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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