"Батю завалило!" Появилось новое видео гибели Захарченко. 18+

В сети, спустя год, появилось новое видео с места гибели главаря фейковой "ДНР" Александра Захарченко.
Кадры, отснятые в роковом ресторане "Сепар", показал ресурс Baza. В частности, на них запечатлен приезд кортежа боевиков. Среди них был и Захарченко. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Затем прогремел взрыв, после чего последовала паника. Охранники начали кричать: "Саньку найди!", "Батю завалило!".
Место гибели Захарченко
Скриншот с видео
Один из телохранителей за ноги оттаскивает обгоревшее при взрыве тело (скорее всего, это был так называемый личник Захарченко – Владислав Доценко).
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
В мае главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. Он добавил, что среди заказчиков убийства есть "высокопоставленные граждане Украины и других стран".
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