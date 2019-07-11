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"Батл за пассажиров"? В Киеве столкнулись две маршрутки

1.6т Читать материал на украинском

В четверг, 11 июля, в Киеве два маршрутных автобуса №401 и №223 устроили дорожно-транспортное происшествие.

Об этом информируют очевидцы в Telegram-канале "Киев Оперативный". На снимках видно, что в одной из маршруток разбитое стекло в задней двери и окне рядом с ней (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О пострадавших в сообщении не говорится.

В Киеве столкнулись две маршрутки

В Киеве столкнулись две маршрутки

Alex Volkskyi/Telegram-канал "Киев Оперативный"

"Батл за пассажиров между двумя упрямыми водителями маршруток №401 и №223 завершился ДТП. Молодцы, да?" — прокомментировали кадры в соцсети.

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В Киеве столкнулись две маршрутки

В Киеве столкнулись две маршрутки

Alex Volkskyi/Telegram-канал "Киев Оперативный"

В Киеве столкнулись две маршрутки

В Киеве столкнулись две маршрутки

Alex Volkskyi/Telegram-канал "Киев Оперативный"

"Батл за пассажиров"? В Киеве столкнулись две маршрутки

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 9 июля на 65-м километре трассы Киев — Чоп произошла авария с военной машиной ГАЗ и седаном Toyota. Также на днях в Киеве внедорожник и мотоцикл устроили серьезное дорожно-транспортное происшествие.

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Место
Украина Киев
Теги
ДТП маршрутка
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