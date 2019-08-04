"Бандера не смог бы!" В России на протестах засветился скандальный командир "Беркута"

В центре Москвы во время разгона акции в поддержку оппозиционных кандидатов заметили экс командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка.

Об этом сообщил журналист Илья Азар в Facebook. "Работает экс-замкомандира киевского Беркута Сергей Кусюк", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что во время субботней акции были задержаны более 800 человек. На видео показано, как экс-беркутовец Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.

На информацию отреагировал блогер из Донецка Денис Казанский.

"​​Кусюк, который теперь служит в Москве и избивает российских оппозиционеров - на самом деле скрытый б*ндеровец. Просто он реализовал хитрую многоходовочку, и теперь безнаказанно избивает русских в центре Москвы, да еще и получает за это щедрое финансовое вознаграждение. Сам Бандера бы так не смог!" - написал он в Telegram.

Сергей Кусюк скриншот

После Революции Достоинства Кусюк сбежал в Россию. Там он начал служить в Росгвардии и неоднократно был замечен на антикоррупционных митингах, которые в РФ беспощадно подавляют.

Генпрокуратура считает, что бойцы "Беркута" причастны к убийству по меньшей мере 39 протестующих на улице Институтской в Киеве, а потому в отношении всех бойцов этой роты началось следствие. Однако, Кусюка схватить так и не удалось. В России он получил гражданство, поэтому власть категорически отказалась выдать его Украине.

В том числе Кусюк руководил разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в столице России Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Силовики начали оттеснять протестующих и задержали сотни россиян. Весь центр города оцепил спецназ и вертолеты.

В Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели формате прогулки по Бульварному кольцу. Главные кандидаты, добивающиеся регистрации на выборах, в ней не участвовали - они находятся под административным арестом из-за акции 27 июля.

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