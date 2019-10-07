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7 октября • обновлено в 14:11
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"Наш последний блокпост": полк "Азов" занял новые позиции на Донбассе

9.8т Читать материал на украинском

Полк Национальной гвардии "Азов" принял решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск, которое запланировано на 7 октября.

Это необходимо для защиты мирного населения в селах Золотое, Петровское и Станица Луганская, которое рискует стать жертвой расправ со стороны террористов "Л/ДНР", говорится в видеобращении, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полк "Азов"

Полк "Азов"

Укринформ

"Есть группа ветеранов. Эти люди приехали сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска. Чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не покинем", – заявил первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Билецкий
Место
Украина
Тег
"Азов"
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Полк «Азов» не будут вооружать или тренировать на деньги США, а Украина не получит американские ПЗРК. Об этом на своем сайте сообщил американский конгрессмен Джон Коньерс. «Я рад тому, что палата представителей единогласно приняла мои поправки ради гарантии того, что наши военные не будут готовить членов омерзительного неонацистского полка "Азов"», - считает Коньерс. Палата представителей приняла законопроект «О расходах на оборону в 2015 году». В документ включили поправку, которая запрещает тратить деньги на помощь «Азову» и отправлять на Украину ПЗРК. Кроме этого, в сообщении конгрессмена говорится, что издание Foreign Policy охарактеризовало «Азов», как «фашистскую» организацию.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в своем отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 назвало националистические организации "С14" и "Азов" "группами ненависти". Об этом говорится в отчете, обнародованном 13 марта. В документе отмечается, что "члены националистических групп ненависти, такие как "C14" и Национальный корпус", совершали произвольные задержания людей с очевидной согласия правоохранительных органов, совершали нападения на журналистов, представителей нацменьшинств (рома) и ЛГБТ-сообщества. В качестве примера приводят многочисленные случаи нападений на лагеря цыган (в частности, в Киеве, на окраине Львова, Тернополе, Берегово, Ужгороде, Мукачево, Золотоноше), незаконное задержание членами С14 якобы боевика "ЛНР" в Киевской области 14 марта и передачу его СБУ, нападение на журналиста, который освещал суд над членами C14, обвиненными в нападении на цыганский табор.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Да ладно вам ,это ведь по "просьбам трудящихся".
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