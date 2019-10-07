"Наш последний блокпост": полк "Азов" занял новые позиции на Донбассе

Полк Национальной гвардии "Азов" принял решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск, которое запланировано на 7 октября.
Это необходимо для защиты мирного населения в селах Золотое, Петровское и Станица Луганская, которое рискует стать жертвой расправ со стороны террористов "Л/ДНР", говорится в видеобращении, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Полк "Азов"
Укринформ
"Есть группа ветеранов. Эти люди приехали сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска. Чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не покинем", – заявил первый командир "Азова" Андрей Билецкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
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