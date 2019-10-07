"Наш последний блокпост": полк "Азов" занял новые позиции на Донбассе

Полк Национальной гвардии "Азов" принял решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск, которое запланировано на 7 октября.

Это необходимо для защиты мирного населения в селах Золотое, Петровское и Станица Луганская, которое рискует стать жертвой расправ со стороны террористов "Л/ДНР", говорится в видеобращении, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полк "Азов" Укринформ

"Есть группа ветеранов. Эти люди приехали сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска. Чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что мы его никогда не покинем", – заявил первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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