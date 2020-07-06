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Авто мчало 231 км/час: полиция названа новых нарушителей скорости

Тимур Григоренко
Расследования
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Авто мчало 231 км/час: полиция названа новых нарушителей скорости

Нарушение скорости на дорогах.

За минувшую неделю с 29 июня по 5 июля 218 авто в Украине нарушили скоростной режим, двигаясь со скоростью более 170 км/час.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины. Антирекорд установили два авто – BMW и Mercedes-Benz.

"BMW 4, AI494*** – 231 км/час на трассе М05 Киев – Одесса, где разрешенная скорость на указанном участке – 50 км/час. Mercedes-Benz S400 CDI, BO450*** – 208 км/час на автодороге М06 Киев–Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км /час", – говорится в сообщении.

При этом наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили Toyota Сorolla AI698*** – 16 раз, и Toyota Camry AI695*** – 15 раз на прошлой неделе.

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Как сообщал OBOZREVATEL, камеры видеофиксации в Киеве за неделю с 23 по 29 июня сняли 223 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

УкраинаКиевВидеофиксация на дорогах
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