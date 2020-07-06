Авто мчало 231 км/час: полиция названа новых нарушителей скорости

За минувшую неделю с 29 июня по 5 июля 218 авто в Украине нарушили скоростной режим, двигаясь со скоростью более 170 км/час.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины. Антирекорд установили два авто – BMW и Mercedes-Benz.

"BMW 4, AI494*** – 231 км/час на трассе М05 Киев – Одесса, где разрешенная скорость на указанном участке – 50 км/час. Mercedes-Benz S400 CDI, BO450*** – 208 км/час на автодороге М06 Киев–Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км /час", – говорится в сообщении.

При этом наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили Toyota Сorolla AI698*** – 16 раз, и Toyota Camry AI695*** – 15 раз на прошлой неделе.

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Нарушитель скоростного режима

Как сообщал OBOZREVATEL, камеры видеофиксации в Киеве за неделю с 23 по 29 июня сняли 223 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.