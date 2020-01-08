Перелет от $65 тыс.: всплыли неожиданные подробности возвращения Зеленского в Киев

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский спешно вылетел из Омана в связи с крушением украинского Boeing 737 в Иране.

Как сообщила журналистка "Страны" Светлана Крюкова на своей странице в Facebook, это не так. По данным издания, прибытие главы государства в "Жуляны" ожидается в 02:10 9 января.

"Утром из Муската вылетел борт, который весь день связывают с [Виктором] Медведчуком", – добавила журналистка. Она уточнила, что Зеленский не летел в Украину этим самолетом.

Владимир Зеленский и место крушения самолета Коллаж

"Зато наше внимание привлек другой борт. Bombardier Global Express 6000. Год выпуска – 2014. Оператор – Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Самолет для бизнес-поездок. Запланированное время вылета из Муската 18:30 по Киеву. Полетное время: 7:30", – уточнила она информацию о рейсе, которым, вероятно, прилетит Зеленский.

По данным источников издания на рынке авиаперевозок, стоимость чартера у данной компании на данном самолете составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

Крюкова заявила, что пресс-служба украинского президента соврала о его срочном вылете. Она, по ее словам, "постоянно подбрехивает, загоняя гаранта в бесконечный водоворот нелепиц и насмешек".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

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