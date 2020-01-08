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8 января • обновлено в 21:39
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Перелет от $65 тыс.: всплыли неожиданные подробности возвращения Зеленского в Киев

12.2т
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский спешно вылетел из Омана в связи с крушением украинского Boeing 737 в Иране.

Как сообщила журналистка "Страны" Светлана Крюкова на своей странице в Facebook, это не так. По данным издания, прибытие главы государства в "Жуляны" ожидается в 02:10 9 января.

"Утром из Муската вылетел борт, который весь день связывают с [Виктором] Медведчуком", – добавила журналистка. Она уточнила, что Зеленский не летел в Украину этим самолетом.

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Владимир Зеленский и место крушения самолета

Владимир Зеленский и место крушения самолета

Коллаж

"Зато наше внимание привлек другой борт. Bombardier Global Express 6000. Год выпуска – 2014. Оператор – Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Самолет для бизнес-поездок. Запланированное время вылета из Муската 18:30 по Киеву. Полетное время: 7:30", – уточнила она информацию о рейсе, которым, вероятно, прилетит Зеленский.

По данным источников издания на рынке авиаперевозок, стоимость чартера у данной компании на данном самолете составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

Крюкова заявила, что пресс-служба украинского президента соврала о его срочном вылете. Она, по ее словам, "постоянно подбрехивает, загоняя гаранта в бесконечный водоворот нелепиц и насмешек".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Светлана Крюкова Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика МАУ самолет Офис президента
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Комментарии
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Носков Денис
Носков Денис
Что разошлись над чужими президентскими расходами, все президенты нормальных стран летают на самолетах зафрахтованных только для президентских дел (президент США летает обычным рейсом???), при полёте таких бортов перекрывают взлеты вылеты аэропортов, потом дороги (обычные смертные подождут), и фрахтуют целые отельные комплексы для первых лиц!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Носков Денис, оторванных от кормушки укрожыдву это бесит!)))))
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А можна ж було і раніше вилетіти,на 737...
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коршун федот
коршун федот
Все літаєш, літаєш...коли ж асфальтувати біля пам"ятника лєніна будеш?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
коршун федот, ты опять себе мух навозных на ужин не наловил?
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