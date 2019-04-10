Авиакатастрофа под Смоленском: Польша и Британия подтвердили взрывы на борту

Итоги исследований британской лаборатории подтвердили, что причиной катастрофы Ту-154М в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, стали взрывы на борту.

Об этом заявил председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы под Смоленском Антоний Мацеревич, сообщает "Польское радио". Он подчеркнул, что Forensic Explosives Laboratory (Лаборатория судебно-взрывчатых веществ) при Министерстве обороны Великобритании подтвердила выводы его подкомиссии.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сейчас уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, что не значит, что нам известно, какой была формула этого взрыва", — сказал Мацеревич.

В свою очередь, профессор Казимеж Новачик, заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы, уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследование края левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов.

Авиакатастрофа под Смоленском interfax.ru

"Эти исследования включают графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить в прокуратуру", — сказал Новачик.

Кроме того, в подкомиссии уточнили, что изучили исследования Центральной полицейской криминалистической лаборатории за 2013 год. Они также показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Мацеревич также добавил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-председателем Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году. Мацеревич сказал, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

"Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнения обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с россиянами меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129", — сказал Мацеревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2010 года около военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена. Польская прокуратура выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

7 марта 2016 года начала работу новая подкомиссия по расследованию причин трагедии. Следователи нашли на обломках самолета и теле одной из жертв следы взрывчатки, хотя проба почвы не показала содержания веществ на месте крушения.

Кроме того, комиссия по расследованию обнаружила химические соединения и следы взрывчатки на 107 обломках самолета.

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