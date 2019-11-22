В 90 раз выше нормы! Ситуация из-за крушения танкера под Одессой ухудшилась вдвое

После аварии танкера "Делфи", попавшего в сильный шторм у берегов Одессы, содержание нефтепродуктов в воде на месте ЧП превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.
Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова. Уточняется, что такие результаты экспертизы по состоянию на 18:00 пятницы, 22 ноября.
Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".
Отметим, ранее стало известно, что вылившееся из судна горючее в 53 раза превысило допустимое содержание загрязненности в морской воде.
Фото с места крушения танкера "Делфи"
Думская
Фото с места крушения танкера "Делфи
Думская
Фото с места крушения танкера "Делфи
Думская
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября начался сильный ураган, вырвавший несколько десятков деревьев.
Ночью из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS по требованию судовладельца
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
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