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23 ноября • обновлено в 02:02
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В 90 раз выше нормы! Ситуация из-за крушения танкера под Одессой ухудшилась вдвое

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После аварии танкера "Делфи", попавшего в сильный шторм у берегов Одессы, содержание нефтепродуктов в воде на месте ЧП превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова. Уточняется, что такие результаты экспертизы по состоянию на 18:00 пятницы, 22 ноября.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".

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Отметим, ранее стало известно, что вылившееся из судна горючее в 53 раза превысило допустимое содержание загрязненности в морской воде.

Фото с места крушения танкера "Делфи"

Фото с места крушения танкера "Делфи"

Думская

Фото с места крушения танкера "Делфи

Фото с места крушения танкера "Делфи

Думская

Фото с места крушения танкера "Делфи

Фото с места крушения танкера "Делфи

Думская

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Одесса
Тег
фотографии
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