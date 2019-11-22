В 90 раз выше нормы! Ситуация из-за крушения танкера под Одессой ухудшилась вдвое

После аварии танкера "Делфи", попавшего в сильный шторм у берегов Одессы, содержание нефтепродуктов в воде на месте ЧП превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова. Уточняется, что такие результаты экспертизы по состоянию на 18:00 пятницы, 22 ноября.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".

Отметим, ранее стало известно, что вылившееся из судна горючее в 53 раза превысило допустимое содержание загрязненности в морской воде.

Фото с места крушения танкера "Делфи" Думская

Фото с места крушения танкера "Делфи Думская

Фото с места крушения танкера "Делфи Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал