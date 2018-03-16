Авария подъемника в Грузии: стало известно о пострадавших украинцах

Среди пострадавших в результате выхода из строя канатной дороги на горном грузинском курорте Гудаури есть двое граждан Украины.

Об этом сообщил департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 марта 2018 г.

Ранее министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко заявлял, что у одного из украинцев открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, передает "Интерфакс-Украина".

"Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов из Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", – сказал он.

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Ранее в пятницу грузинские СМИ сообщали о том, что пострадавших более 10 человек. По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на популярном украинском курорте погиб киевлянин.