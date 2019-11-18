Главная Новости
18 ноября • обновлено в 21:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Удар с неба: Россия атаковала бойцов ВСУ со своей территории

6.8т
Читать материал на украинском

Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, этот населенный пункт считался тихим местом, ранее там не велись бои. Сизое находится в Луганской области вблизи границы с Россией.

"Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают, это не случайный взрыв, ранение боевое. Сейчас за жизнь десантника борются врачи", – написал Бутусов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
28
9
Смешно
0
Интересно
10
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Иван
Сидоров Иван
Российский беспилотник.Гранату. А со стратегического бомбардировщика никого, пардон, не oбocpaли? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
К Денис
К Денис
Бугага
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги