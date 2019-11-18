Удар с неба: Россия атаковала бойцов ВСУ со своей территории

Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, этот населенный пункт считался тихим местом, ранее там не велись бои. Сизое находится в Луганской области вблизи границы с Россией.

"Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины. Военные медики подтверждают, это не случайный взрыв, ранение боевое. Сейчас за жизнь десантника борются врачи", – написал Бутусов.

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