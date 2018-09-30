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Армянск после экокатастрофы: появились печальные снимки

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Жители Армянска в оккупированном Крыму продолжают показывать последствия выбросов с завода олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан".

Соответствующие фотографии опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым. Блогер представил угнетающий городской пейзаж с детского стадиона.

"Армянск. Еще и спортивный Стадион "Юность", куда приходят заниматься ученики двух школ и многие горожане. Стадион больше напоминает заброшку: смещенные резиновые плиты, грозящие травмами, заросшее поле, трава по пояс, кучи листьев, прочий мусор. Вечером совершенно отсутствует освещение", - сказано в описании.

Армянск после экокатастрофы: появились печальные снимки
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Пользователи сети отметили, что стадион выглядит запущенным и печальным.

Армянск после экокатастрофы: появились печальные снимки

"Ужас", "Не вижу камней, падающих с неба для полной картинки", "На всем лежит печать мерзости запустения", – написали в сети.

Армянск после экокатастрофы: появились печальные снимки
Армянск после экокатастрофы: появились печальные снимки
Армянск после экокатастрофы: появились печальные снимки

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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