"Армию "ДНР" косит коронавирус: появились эксклюзивные подробности

"Армию "ДНР" косит коронавирус. По состоянию на начало июля COVID-19 заболели более 480 террористов, количество контактных лиц составило около 4 500.

Об этом OBOZREVATEL сообщил донецкий блогер Злобный Укр. "В мае в Донецк прибыла комиссия из южного военного округа – Новочеркасска. В городе ее члены провели, меняя друг друга, более 2 месяцев. В частности, комиссия изучала ситуацию с заболеваемостью COVID-19", – подчеркнул он, сославшись на полученную от местного фельдшера информацию.

По данным Злобного Укра, вирус в Донецк "приехал" из России вместе с очередными "добровольцами".

"От тех, кто вернулся из России, вирус распространился среди боевиков по всем полкам. Эту заразу притащили русские. Они первые начали болеть. Но командование решило скрывать факты заболевания. Это не понравилось кураторам, которые смогли установить, где прячут больных, чем именно они болеют. В результате трое "майоров" "ДНР" из медслужб нескольких полков получили взбучку. Однако распространение коронавируса это не остановило: больных COVID-19 боевиков госпитализировали в палаты к тем, кто лечился от пневмонии. Поэтому на начало июня комиссия из Новочеркасска обнаружила более 180 больных COVID-19. Количество контактных лиц составило на тот момент около 3500", – рассказал блогер.

Злобный Укр также уточнил: из-за попытки местных коллаборационистов скрыть факты заболевания, коронавирус "выкосил" не только семьи заболевших, но и целые роты.

"Была дана команда солдат запихнуть в казармы и дезинфицировать хлоркой все поверхности. Но это мало помогло: к июлю количество больных перевалило за 480 человек, контактных стало еще на 1000 больше. Комиссия наказала материально всех, кто это допустил. На конец июня на передовой взято около 6,8 тыс. проб на COVID-19, обнаружено почти 380 зараженных. 12,4 тыс. проб было взято в казармах по всем гарнизонам – подозревают COVID-19 почти у 700 человек", – уточнил блогер.

По его информации, за время пандемии в больницы "ДНР" были госпитализированы более 450 больных COVID-19 в сложной форме. 80 боевиков попали в реанимацию, количество летальных случаев достигло 45. Всего по состоянию на конец июня переболели около 1200 человек.

"Где-то 7000 человек находятся под наблюдением с легкими заболеваниями, армия ДНР получила предписания от эпидемиологического центра Краснодарского края по обсервации контактных лиц, усилению соблюдения правил гигиены, врачам-эпидемиологам и российским кураторам "армии ДНР" предписано обеспечить меры по недопущению всплесков болезни в будущем. "Армия ДНР" ситуацию пытается скрыть. Но местные боятся, потому что знают, что происходит, и распространяют информацию среди знакомых. Сейчас быть "армейцем" в непризнанных республиках – все равно, что быть носителем чумы в Средневековье", – резюмирует Злобный Укр.

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