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Армия Путина на границе с Украиной: Эйдман объяснил угрозу

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Россия перебросила к границе с Украиной сотни танков и военных грузовиков, чтобы быть готовой к нападению в любой момент.

Об этом заявил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook, отметив, что аналогичная ситуация была перед началом нацистской военной экспансии в Европе.

"По характеру военной техники понятно, что это наступательная группировка. В любой момент она может вторгнуться в Украину. А в это время между Россией и Западом идет дежурная торговля по второстепенным вопросам. Продолжается реализация проекта "Северный поток 2" — написал он.

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"Все всё видят, но делают вид, что ничего экстраординарного не происходит. Боятся посмотреть правде в глаза..." — добавил Эйдман.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику, а недавно выяснилось, что в течение ноября Россия стянула к границам оккупированного Донбасса сотни танков, в частности, Т-64, Т-62М. Об этом удалось узнать благодаря сервису Google Earth.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Эйдман
Место
Россия
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Петр Петрович
Петр Петрович
Российский родственник сионистской хунты
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, вы уже определитесь, Российская Армия на границе с Украиной, или уже на Украине? Если на границе, то с кем тогда 4 года воюют украинские каратели? Вот же бесовское племя!
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