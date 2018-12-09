Армия Путина на границе с Украиной: Эйдман объяснил угрозу

Россия перебросила к границе с Украиной сотни танков и военных грузовиков, чтобы быть готовой к нападению в любой момент.

Об этом заявил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook, отметив, что аналогичная ситуация была перед началом нацистской военной экспансии в Европе.

"По характеру военной техники понятно, что это наступательная группировка. В любой момент она может вторгнуться в Украину. А в это время между Россией и Западом идет дежурная торговля по второстепенным вопросам. Продолжается реализация проекта "Северный поток 2" — написал он.

"Все всё видят, но делают вид, что ничего экстраординарного не происходит. Боятся посмотреть правде в глаза..." — добавил Эйдман.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Путин стягивает к границам Украины военных и технику, а недавно выяснилось, что в течение ноября Россия стянула к границам оккупированного Донбасса сотни танков, в частности, Т-64, Т-62М. Об этом удалось узнать благодаря сервису Google Earth.