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Арест Сущенко: адвокат сделал прогноз по судьбе узника Кремля

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Адвокаты украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима, наверняка подадут апелляционную жалобу, но результат ее рассмотрения в сфабрикованном политическом деле будет в пользу Москвы.

Об этом идет речь в блоге российского адвоката Николая Полозова на OBOZREVATEL, где отмечается, что до рассмотрения апелляции Сущенко вряд ли будет куда-либо этапирован.

Скорей всего, будет так же находиться в Лефортово. Если до апелляции не будет принято политических решений в отношении Сущенко, то скорей всего он будет этапирован в один из лагерей. География их в России чрезвычайно разнообразна, от Северного Кавказа до Дальнего Востока. Заранее предугадать, в какой именно лагерь распределят политзаключённого невозможно", - рассказал адвокат.

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Он отметил, что по закону администрация колонии должна известить родных осужденного в течение 10 суток с момента его поступления.

"Будут ли освобождены украинские политзаключенные в ближайшее время? Я не знаю, что творится у Путина в голове, что они там к чему в Кремле прикидывают, когда решают этот вопрос. Очень надеюсь, что все они будут освобождены в скорейшем времени", - написал Полозов.

"В любом случае, для Кремля освобождение украинских политзаключённых не основной процесс, а "побочный эффект" от заключения внешнеполитических сделок", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Сущенко заявил о возможном обмене журналиста на арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Роман СущенкоНиколай Полозов
Место
Россия
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