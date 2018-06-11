Арест руководителя "Гавриловских курчат": адвокат объяснил ошибку суда

Защита руководителя структурного подразделения ТОВ Комплекс - Агромарс Ивана Зозули считает необоснованным судебное решение об его аресте на два месяца и будет подавать апелляцию.

"Могу сказать, что мы не согласны с таким решением, поэтому будем его обжаловать. Мои коллеги будут писать апелляцию. Считаем, что в данной ситуации не доказано наличие обоснованного подозрения и наличия тех рисков, которые отмечала прокуратура", — рассказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат руководителя структурного подразделения ТОВ Комплекс - Агромарс Ивана Зозули.

"Это не свидетельствует о том, что если подадим апелляцию, то решение обязательно будет пересмотрено в нашу пользу. Это говорит о том, что мы подаем апелляцию, а уже следующая инстанция будет определять, насколько обоснованным было это решение. Апелляционная инстанция может отменить это решение или изменить частично", — подчеркнул адвокат.

Напомним, 8 июня Генпрокуратура сообщила о задержании владельцев и руководителя структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО Комплекс - Агромарс Евгения Сигала в связи подозрением в организации нелегальных птичьих могильников. Иван Зозуля также является подозреваемым в этом деле.

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